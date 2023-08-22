Смертельная авария случилась в Клепиковском районе Рязанской области. Как сообщают местные полицейские, молодой водитель Лады, житель Владимирской области, не справился с управлением и

Смертельная авария случилась в Клепиковском районе Рязанской области. Как сообщают местные полицейские, молодой водитель Лады, житель Владимирской области, не справился с управлением и врезался в газель. За рулём грузовика находился 45-летний житель города Иваново. Дмитрий Макаров, сотрудник отдела информации общественных связей УМВД по Рязанской области Примерно в 3 часа 10 минут в Клепиковском районе Рязанской