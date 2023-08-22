И проводил 24 человека на военную службу по контракту.

В День флага России, 22 августа, на военную службу по контракту в торжественной обстановке отправили 24 человека. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Также на мероприятии губернатор Александр Авдеев вручил медали «За отвагу» 6-и бойцам из Коврова, Гусь-Хрустального и Меленок — разведчику, командиру мотострелков, командиру минометчиков, механику-водителю БМП, а также добровольцам отряда БАРС-18.Один из награжденных — Сергей из поселка Золотково Гусь-Хрустального района. Он, по информации пресс-службы регионального правительства, выводил под обстрелами сослуживцев с заминированных полей.«Отходил казачий полк, нам нужно было держать оборону. Бойцам могу дать один совет: стоять и ничего не бояться. Правда за нами!» — заключил военный.