Депутат Государственной Думы Николай Валуев проверил развитие проекта лугопарка и оценил умную...

Депутат Государственной Думы Николай Валуев проверил развитие проекта лугопарка и оценил "умную" спортивную площадку во ВладимиреС рабочим визитом во Владимире побывал депутат Государственной Думы Николай Валуев. Он посетил спортивную площадку в микрорайоне Юрьевец, и парк "Дружба". Подробности в нашем репортаже.Разминка с чемпионом. Николай Валуев показывает упражнения для здорового тела и духа. После разминки - серьезная работа. Депутат проверил, как реализуется проект развития лугопарка. Его разрабатывали вместе с горожанами.- Мы совместно с жителями собирали их предложения, для того чтобы, можно было благоустроить все эти территории.В этом году вторая смена целиком посвящена юбилею, она называется "Карусель времен"Павел Кутузов, президент федерации триатлона Владимирской области:- Глава города Дмитрий Наумов на выездной встрече с высоким во всех смыслах гостем обсудил развитие особой охраняемой природной территории. Администрация города приостановила реализацию всех строительных проектов в этой зоне.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Отменены все постановления для продолжения здесь каких-либо работ. Поэтому сейчас идет полная оценка состояния дел. Мы полностью хотим понять, что же все-таки хотят люди для того, чтобы провести общественные слушания.Николай Валуев отметил-во Владимире необходимо построить большой многофункциональный спорткомплекс на 3000 зрителей, в котором можно будет заниматься всеми видами спорта.Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу:- Такой объект может потянуть порядка 5 миллиардов, отметку по цене. Но не дожидаясь, когда появятся федеральные деньги, есть решения приступить к поиску, хотя я так понимаю, что с местом уже определились, к проектированию.Также, Николай Валуев посетил "умную" спортивную площадку у 42-школы в микрорайоне Юрьевец. По всей стране сейчас строятся около двухсот таких объектов. Площадка оснащена комплексом цифрового оборудования.Так же Валуев посетил штаб общественной поддержки, где встретился с губернатором Александром Авдеевым. Темой обсуждения стал туризм. Глава региона отметил, что с прошлого года область начала активно развивать туристическую инфраструктуру.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы создаем новые маршруты для того чтобы, туристам можно было не только посмотреть храмы, церкви, какие-то исторические здания, исторические маршруты, исторические города. но и такой допустим маршрут - былинный путь, допустим Гроховец - Муром. По стопам Ильи Муромца. У нас в перспективе создание центра автотуризма.Чтобы реализовывать такие проекты, необходимы средства. В Госдуме сейчас разрабатывается проект, дающий регионам возможность вводить курортный сбор.Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу:- Регионы, которые поучаствовали в эксперименте, и которые участвуют, и те, которые очень хотели туда попасть и попали ,они рады тому, что у них такая возможность появилась. Потому как инфраструктура, которая испытывает огромные нагрузки от наплыва туристов, она заключается за счет этих денег.Несмотря на насыщенное расписание, у чемпиона мира все же нашлось время и на автограф-сессию и на общение с поклонниками. Обиженным не ушёл никто.Ангелина Свищ, Дмитрий Лизунов "Вести-Владимир"