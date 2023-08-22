Депутат Государственной Думы Николай Валуев проверил развитие проекта лугопарка и оценил умную...
Депутат Государственной Думы Николай Валуев проверил развитие проекта лугопарка и оценил "умную" спортивную площадку во Владимире
С рабочим визитом во Владимире побывал депутат Государственной Думы Николай Валуев. Он посетил спортивную площадку в микрорайоне Юрьевец, и парк "Дружба". Подробности в нашем репортаже.
Разминка с чемпионом. Николай Валуев показывает упражнения для здорового тела и духа. После разминки - серьезная работа. Депутат проверил, как реализуется проект развития лугопарка. Его разрабатывали вместе с горожанами.
- Мы совместно с жителями собирали их предложения, для того чтобы, можно было благоустроить все эти территории.
В этом году вторая смена целиком посвящена юбилею, она называется "Карусель времен"
Павел Кутузов, президент федерации триатлона Владимирской области:
- Глава города Дмитрий Наумов на выездной встрече с высоким во всех смыслах гостем обсудил развитие особой охраняемой природной территории. Администрация города приостановила реализацию всех строительных проектов в этой зоне.
Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:
- Отменены все постановления для продолжения здесь каких-либо работ. Поэтому сейчас идет полная оценка состояния дел. Мы полностью хотим понять, что же все-таки хотят люди для того, чтобы провести общественные слушания.
Николай Валуев отметил-во Владимире необходимо построить большой многофункциональный спорткомплекс на 3000 зрителей, в котором можно будет заниматься всеми видами спорта.
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу:
- Такой объект может потянуть порядка 5 миллиардов, отметку по цене. Но не дожидаясь, когда появятся федеральные деньги, есть решения приступить к поиску, хотя я так понимаю, что с местом уже определились, к проектированию.
Также, Николай Валуев посетил "умную" спортивную площадку у 42-школы в микрорайоне Юрьевец. По всей стране сейчас строятся около двухсот таких объектов. Площадка оснащена комплексом цифрового оборудования.
Так же Валуев посетил штаб общественной поддержки, где встретился с губернатором Александром Авдеевым. Темой обсуждения стал туризм. Глава региона отметил, что с прошлого года область начала активно развивать туристическую инфраструктуру.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Мы создаем новые маршруты для того чтобы, туристам можно было не только посмотреть храмы, церкви, какие-то исторические здания, исторические маршруты, исторические города. но и такой допустим маршрут - былинный путь, допустим Гроховец - Муром. По стопам Ильи Муромца. У нас в перспективе создание центра автотуризма.
Чтобы реализовывать такие проекты, необходимы средства. В Госдуме сейчас разрабатывается проект, дающий регионам возможность вводить курортный сбор.
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, чемпион мира по боксу:
- Регионы, которые поучаствовали в эксперименте, и которые участвуют, и те, которые очень хотели туда попасть и попали ,они рады тому, что у них такая возможность появилась. Потому как инфраструктура, которая испытывает огромные нагрузки от наплыва туристов, она заключается за счет этих денег.
Несмотря на насыщенное расписание, у чемпиона мира все же нашлось время и на автограф-сессию и на общение с поклонниками. Обиженным не ушёл никто.
Ангелина Свищ, Дмитрий Лизунов "Вести-Владимир"