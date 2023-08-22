Дымить - здоровью вредить: во Владимирской области вступает в силу запрет на продажу вейпов...

Дымить - здоровью вредить: во Владимирской области вступает в силу запрет на продажу вейпов несовершеннолетнимС 1 сентября 2023 года в России вступает в силу запрет на продажу вейпов детям до 18 лет. Напомним, что Владимирский Роспотребнадзор поддержал эту инициативу. Комитет Госдумы по охране здоровья беспокоил состав никотиновых жидкостей и поголовное увлечение вейпами школьников.60% жителей Владимира также выступили против продажи вейпов несовершеннолетним. Эксперты уверены, что именно ароматизаторы привлекают молодежь к использованию никотиносодержащих приборов."В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.Министерство здравоохранения уже составило список запрещенных добавок:Среди них пищевые ароматизаторы: фрукты и овощи, растительные вкусовые примеси и их производные — ваниль, пряности, имбирь, корица. А также подсластители: патока, мед, стевия, кленовый сироп, сироп агавы. В перечень Минздрава попали такие популярные добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность. А также и менее распространенные в употреблении, например, лекарственные средства, биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты.Нововведение также устанавливает, что с 1 сентября 2023 года никотинсодержащая продукция не может продаваться выше или ниже минимальной цены на нее. Минимальная цена на такую продукцию будет определяться в порядке, установленном правительством РФ, уточняет информационное агентство ТАСС.Фото: pxfuel.com