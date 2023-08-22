В России увеличивается число ураганных ветров и торнадо из-за глобального потепления. Такое мнение выразил климатолог Алексей Кокорин. Частота ураганных ветров увеличивается. Это ..

В России увеличивается число ураганных ветров и торнадо из-за глобального потепления. Такое мнение выразил климатолог Алексей Кокорин."Частота ураганных ветров увеличивается. Это экспериментальный факт. Второе, количество смерчей тоже увеличивается, как и количество торнадо. Институт физики атмосферы РАН очень детально это исследует, поскольку у нас температура растет ввиду глобального потепления из-за усиления парникового эффекта. Растет как средняя температура, пусть и немного, но и периоды жары", — цитирует специалиста .Кокорин отметил, что усиление подобных явлений будет усиливаться на протяжении всего XXI века. "Мы будем надеяться, что это стабилизируется к концу века. Глобальное потепление тоже. Да, это усилится, но не в 10 раз, а раза в три", — резюмировал он.