Метеорологи рассказали жителям Владимирской области о приближающемся атмосферном фронте и снижении...

Метеорологи рассказали жителям Владимирской области о приближающемся атмосферном фронте и снижении атмосферного давления.Приближающийся с запада атмосферный фронт станет причиной облачной погоды, предупреждают синоптики. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера.Воздух прогреется до 19 градусов.Ветер слабый, максимум 7 метров в секунду.Атмосферное снизится до 744 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ народе говорили: «Коли вода в этот день в полдень тиха, не волнуется – осень будет тихой, а зима без злых метелей».Если в этот день сильная жара или сильные дожди, то так будет долго – всю осень.Фото: https://www.pxfuel.com