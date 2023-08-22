На федеральной трассе М-12 во Владимирской области сгорела пассажирская газель Вечером 21 августа...

На федеральной трассе М-12 во Владимирской области сгорела пассажирская газельВечером 21 августа на федеральной трассе М-12 Москва-Казань в Муромском районе произошло возгорание пассажирской газели, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение автомобиля по всей площади. В транспортном средстве людей не оказалось.Площадь пожара составила 10 квадратных метров.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области