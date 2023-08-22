Там появились 2 многофункциональные зоны. Об этом сообщает Правительство области со ссылкой на «Автодор». На территории площадок есть игровые и спортивные площадки, летние террасы. В

Там появились 2 многофункциональные зоны. Об этом сообщает Правительство области со ссылкой на «Автодор». На территории площадок есть игровые и спортивные площадки, летние террасы. В помещениях можно перекусить, причём выбрать разный формат и вид кухни. На площадках работают супермаркет, аптека, комната матери и ребенка, туалеты, прачечные и душевые. Ещё 3 многофункциональные зоны на М-12 расположены