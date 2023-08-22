На трассе М-12 во Владимирской области теперь есть где пообедать, постирать и даже заняться...

На трассе М-12 во Владимирской области теперь есть где пообедать, постирать и даже заняться спортом.Как рассказали в Госкомпании «Автодор», на территории многофункциональной зоны (МФЗ) под Лакинском расположены игровые и спортивные площадки, летняя терраса.Внутри полноценный фудкорт с различными видами и форматами кухни, супермаркет, аптека, комната матери и ребенка, туалетные комнаты, прачечные и душевые, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Еще 3 зоны расположены на ЦКАД. Таким образом, пять новых МФЗ смогли обеспечить порядка 270 новых рабочих мест в Московской и Владимирской областях.Фото: пресс-служба Правительства ВО.