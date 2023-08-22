На автодороге М-12 около Лакинска появились две многофункциональные зоны, где можно остановиться, полноценно отдохнуть и привести себя в порядок.

На автодороге М-12 около Лакинска появились две многофункциональные зоны, где можно остановиться, полноценно отдохнуть и привести себя в порядок. Об этом проинформировала пресс-служба правительства Владимирской области.В МФЗ находятся зона питания с разнообразными видами кухни, магазин и аптека, туалетные комнаты, прачечные и душевые. Есть даже комната матери и ребёнка. Кроме того, желающие размяться после долгой и утомительной дороги могут посетить игровые и спортивные площадки.«Ещё 3 зоны расположены на ЦКАД. Таким образом, пять новых МФЗ смогли обеспечить порядка 270 новых рабочих мест в Московской и Владимирской областях», - говорится в сообщении пресс-службы.