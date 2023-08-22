Для перевозки жителей и гостей Владимира закупили 4 белорусских троллейбуса.

Для перевозки жителей и гостей Владимира закупили 4 белорусских троллейбуса. Новые машины под номерами 1, 5, 7 и 8 уже вышли на маршрут. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.Как отметил главный инженер АО «Владимирпассажиртранс» Михаил Сонин, в областном центре троллейбусы весьма популярны. Однако имеющиеся в парке пассажирские машины устарели и технически, и внешне.Приобретённый белорусский транспорт отвечает всем современным требованиям. Новые троллейбусы оснащены специальным оборудованием, кондиционерами и системой видеонаблюдения. Также в них созданы условия для инвалидов.