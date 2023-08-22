Народные приметы на 23 августа. Почему в Лаврентьев день нужно обязательно погладить черную...

Народные приметы на 23 августа. Почему в Лаврентьев день нужно обязательно погладить черную кошку?23 августа 2023 года проходит народный праздник Лаврентьев день. Православная церковь чтит память священномученика Лаврентия.Святому Лаврентию молятся об избавлении от бедности, болезней глаз, для исцеления недугов. Кроме того, так как Лаврентий считается исцелителем глазных болезней, ему молились для защиты от дурного глаза и сглаза.В этот день умывались утренней росой, протирали глаза — для хорошего зрения, чтобы обрести красоту и молодость. Росу с травы можно собирать только в отдалённых от городов и оживлённых дорог деревнях или лесу.Что можно делать в Лаврентьев день?День благоприятен для путешествий, паломничеств, поездок за город и командировок, принятия обетов и принесения клятв.В Лаврентьев день есть традиция: нужно собрать желуди и сделать из них длинные бусы. Их рекомендуется надевать при первых признаках простуды и носить в течение дня, тогда болезнь тут же отступит.Нужно погладить чёрного кота или кошку. По приметам, кошка чёрного цвета заберёт у человека весь негатив, печали, страдания, переживания.Было принято взбивать и сушить подушки — чтобы из них все переживания, беды, плохие сны ушли, а ночной отдых приносил человеку только радость и силы.Что нельзя делать в Лаврентьев день?Не рекомендуется в Лаврентьев день озвучивать свои планы на будущее. Они так и не воплотятся в жизнь.Нельзя лениться. Бессмысленное времяпрепровождение может привести к негативным последствиям – начнутся проблемы на работе, финансовые трудности, ссоры с окружающими.Не рекомендуется проводить за просмотром развлекательных фильмов, сидением в социальных сетях и компьютерных играх.Народные приметы на 23 августа 2023 годаДнём вода на реке или озере тихая и спокойная — осень и зима будут безветренными.Дождь — осенний и зимний периоды окажутся хорошими, без ветра и сильных морозов.Сильная жара — вся осень предстоит жаркая.Ливень — осень будет сырой.Журавли на юг полетели — морозы начнутся в середине октября.Порывистый ветер — скоро установится тёплая и тихая погода.Фото pxfuel.com