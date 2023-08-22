Пострадавшего во время пожара ребёнка перевезли из Владимира в Нижний Новгород на вертолёте санитарной авиации.

Пострадавшего во время пожара ребёнка перевезли из Владимира в Нижний Новгород на вертолёте санитарной авиации. Об этом 22 августа проинформировала пресс-служба Областной детской клинической больницы.Малыш поступил к владимирским врачам в тяжёлом состоянии. 40% поверхности тела было поражено. На руках, ногах, туловище и лице имелись сильные ожоги.«Реаниматологами ОДКБ проводилась интенсивная терапия, больного удалось стабилизировать. Для дальнейшего лечения маленького пациента сегодня перевели в ожоговый центр ПИМУ Нижний Новгород», - говорится в сообщении ведомства.