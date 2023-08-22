Женщине необоснованно отказали в получении страховой пенсии по старости

В Муроме прокуратура выявила факт нарушения пенсионного законодательства: местной жительнице два года не платили положенную ей пенсию.Согласно информации, в 2020 году женщина обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о предоставлении ей досрочной страховой пенсии по старости. Ей отказали, сославшись на недостаточный страховой стаж, и еще два года она работала, пока наконец, в июле 2022 года, ей не назначили пенсию.Однако, прокуратура установила, что при отказе в 2020 году в страховой стаж не включили часть периодов, когда женщина ухаживала за сыном-инвалидом. И еще с момента обращения жительница Мурома имела право на пенсию.По решению прокуратуры, заявительнице выплатили все недополученные за два года деньги.Напомним, расселения двух добились прокуроры во Владимирской области.