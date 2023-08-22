По факту гибели в больнице грудного ребенка во Владимирской области возбуждено уголовное...
По факту гибели в больнице грудного ребенка во Владимирской области возбуждено уголовное дело.
Прокуратурой Владимирской области организована и проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего в Александровской районной детской больнице 16 августа, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что ребенок поступил в медицинское учреждение накануне вечером и спустя несколько часов скончался в реанимационном отделении.
По некоторым данным, он подавился пищей, которая перерыла дыхательные пути.
Также, мы сегодня сообщали, что что Минздравом региона принято решение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности главного врача Александровской районной детской больницы.
Прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, подчеркнули в надзорном ведомстве.
Получена вся необходимая документация, опрошены лица, причастные к произошедшему. По материалам прокурорской проверки СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело. По статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Фото: