Четырёхмесячный малыш погиб 16 августа. В медучреждение он поступил накануне вечером и спустя несколько часов скончался в реанимационном отделении. Татьяна Логинова, старший помощник

Четырёхмесячный малыш погиб 16 августа. В медучреждение он поступил накануне вечером и спустя несколько часов скончался в реанимационном отделении. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. В настоящее время получена вся необходимая документация, опрошены лица, причастные к произошедшему. Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об