Белорусские троллейбусы марки МАЗ, которые купили для города этим летом, вышли на линии. Машины работают на маршрутах 1, 5, 7 и 8. С утра областные и городские власти наперебой сообщают о

Белорусские троллейбусы марки МАЗ, которые купили для города этим летом, вышли на линии. Машины работают на маршрутах 1, 5, 7 и 8. С утра областные и городские власти наперебой сообщают о преимуществах новых машин. Перед выходом на линию в депо муниципального «Владимирпассажиртранса» приехал глава города Дмитрий Наумов. Он осмотрел технику, пообщался с коллективом и, как