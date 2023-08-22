После смерти ребенка во Владимиркой области, уволен главный врач больницы. Решение о расторжении...

После смерти ребенка во Владимиркой области, уволен главный врач больницы.Решение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности главного врача Александровской районной детской больницы принято, сообщил Минздрав Владимирской области.Министерством здравоохранения Владимирской области проводится проверка всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего в Александровской районной детской больнице.