Пострадавшего на пожаре во Владимирской области ребенка отправили на вертолете в Нижний Новгород. ...

Пострадавшего на пожаре во Владимирской области ребенка отправили на вертолете в Нижний Новгород.Пострадавший находится в тяжелом состоянии: ожоги 2-3 степени рук, ног, туловища и лица. От огня пострадало 40% его тела, сообщает Областная детская клиническая больница, г.Владимир.Ребенок находился в ожоговом шоке, реаниматологами ОДКБ проводилась интенсивная терапия.В результате, больного удалось стабилизировать. Для дальнейшего лечения, его сегодня с помощью санавиации переправили в ожоговый центр ПИМУ Нижний Новгород.Фото: Областная детская клиническая больница, г.Владимир.