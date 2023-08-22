Пострадавшего на пожаре во Владимирской области ребенка отправили на вертолете в Нижний Новгород.
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Пострадавшего на пожаре во Владимирской области ребенка отправили на вертолете в Нижний Новгород.
Пострадавший находится в тяжелом состоянии: ожоги 2-3 степени рук, ног, туловища и лица. От огня пострадало 40% его тела, сообщает Областная детская клиническая больница, г.Владимир.
Ребенок находился в ожоговом шоке, реаниматологами ОДКБ проводилась интенсивная терапия.
В результате, больного удалось стабилизировать. Для дальнейшего лечения, его сегодня с помощью санавиации переправили в ожоговый центр ПИМУ Нижний Новгород.
Фото: Областная детская клиническая больница, г.Владимир.