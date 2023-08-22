Школа рассчитана на 1100 мест, строится в рамках нацпроекта «Образование». Однако, как установили проверки, в 2022-2023-м годах подрядчик неоднократно нарушал сроки исполнения работ, составлялись

Школа рассчитана на 1100 мест, строится в рамках нацпроекта «Образование». Однако, как установили проверки, в 2022-2023-м годах подрядчик неоднократно нарушал сроки исполнения работ, составлялись акты прокурорского реагирования. Только в этом году просрочили исполнение 11 видов запланированных работ. Подрядчику выставили пени на сумму около 950 тысяч рублей. В июле прокурор района внес представление директору подрядной организации.