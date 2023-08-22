Разрушается двухсотлетняя Старая аптека во Владимире. Старая аптека во Владимире нуждается в...

Разрушается двухсотлетняя "Старая аптека" во Владимире.Старая аптека во Владимире нуждается в ремонте. Одно из самых интересных зданий города, с двухсотлетней историей разрушается. Как можно помочь аптеке, разбиралась Вера Куликова.Галина Счастливая из Челябинска впервые во Владимире. Приехала с семьей. По ее словам, впечатление о нашем городе замечательное.Омрачает только состояние здания Старой аптеки. Ступени потрескались, веранда разрушается.Галина Счастливая,( г.Челябинск):- Жалко конечно. Надо это все реставрировать. Как можно к этому относиться. Однозначно надо улучшать все это и беречь!Здание историческое. В 1805-ом здесь заработала аптека. Первая во Владимире. В 2010 она закрылась. Старинное здание могло исчезнуть. Вмешались общественники.Светлана Беляева, заведующая музея "Старая аптека" (г.Владимир):- Неравнодушные люди они заметили что здание в тот момент пропадало. Потому что здесь находилась антикварная лавка и букинистический магазин,а все-таки местным жителям хотелось все-таки сохранить ту историю аптечного дела, которое здесь во Владимире было представлено.В 2017 здесь открылся городской музей. И в старинное здание словно вдохнули вторую жизнь.Здесь можно увидеть, как выглядело заведение в далеком 19 веке. Такие старинные аптеки сейчас есть только в двух провинциальных городах - в Туле и во Владимире.Светлана Беляева, заведующая музея "Старая аптека" (г.Владимир):- Исторически на первом этаже здания находился торговый зал самой аптеки, кабинет провизора , небольшое складское помещение и комната помощника. А на втором были жилые помещения.Музейщикам удалось полностью воссоздать атмосферу- и даже больше. Первый зал рассказывает о развитии аптекарского дела не только в России, но и в Европе. Здесь же находится витрина старейшей флорентийской аптеки- Santa Maria Novella и даже потолок расписан, как во Флоренции. Здесь проводятся многочисленные мастер-классы. Поэтому состояние здания у музейщиков вызывает тревогу.Светлана Беляева, заведующая музеем "Старая аптека" (г.Владимир):- Сейчас основная задача , которая у нас стоит это ремонт веранды. Сейчас она занята. Она действительно в тяжелом состоянии находится. Но тем не менее мы работаем в том числе ведем переписку с ведомством , которое за это отвечает. Мы не стоим на месте. Просто нужно понимать, что это не быстро делается.Аптека - памятник регионального значения. У неё несколько собственников. Для того, чтобы реставрировать здание, нужно согласие всех владельцев. Так же нужна экспертиза состояния. Все упирается в средства.Игорь Ефремов, и.о.начальника по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимир:- Мы можем написать письма соответствующие. Тем более что здание является объектом культурного наследия. Будем так говорить . Но я так думаю что помимо мэрии памятник в этом может поучаствовать и Инспекция по охране. Вот совместными усилиями, наверное, это дело можно сдвинуть и обязать собственников провести какие-то ремонты.А пока гости и жители Владимира сокрушаются: лучшие виды старого города портят развалины.Вера Куликова , Андрей Беляков. Вести- Владимир.