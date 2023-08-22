Ребенка, пострадавшего на пожаре в Лакинске, с помощью санавиации доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Врачи ОДКБ стабилизировали состояние пациента. При поступлении в

Ребенка, пострадавшего на пожаре в Лакинске, с помощью санавиации доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Врачи ОДКБ стабилизировали состояние пациента. При поступлении в медучреждение у него зафиксировали ожоги 2-3 степени рук, ног, туловища и лица, Площадь поражения 40%. Ребёнок находился в ожоговом шоке. Реаниматологи провели интенсивную терапию и теперь лечить его будут специалисты профильного центра.