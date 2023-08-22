В России могут снять запрет на распитие алкогольных напитков на летних верандах кафе. Отмечается, что с такой инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета по ..

В России могут снять запрет на распитие алкогольных напитков на летних верандах кафе. Отмечается, что с такой инициативой выступили депутаты во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным."Депутаты предложили снять запрет на распитие алкоголя на летних верандах, если веранда примыкает к стационарным объектам питания. Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным", — сообщает .. Планируется, что документ будет рассмотрен в осеннюю сессию.