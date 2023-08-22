Смотрите Вести в 14.30: задержан 46-летний поставщик мяса для шаурмы, которой отравились больше...

Смотрите "Вести" в 14.30: задержан 46-летний поставщик мяса для шаурмы, которой отравились больше сотни владимирцев.Продавец без документов- Задержан 46-летний поставщик мяса для шаурмы, которой отравились больше сотни владимирцев.Лидер голосования- Есть ли у набережной в Карабанове шанс на вторую жизнь?Аптека, улица, нет денег- Ступени потрескались, веранда разрушается. Когда у Старой Аптеки - памятника регионального значения - появится новый фасад?