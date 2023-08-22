Градоначальник назвал триколор символом могущества России.

Градоначальник назвал триколор символом могущества России."Белый, синий, красный — цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель", – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .Он напомнил, что под триколором российские бойцы сражаются за свободу и независимость Родины. Государственный флаг вдохновляет ученых, спортсменов, мастеров культуры, отметил Собянин."Национальный триколор — это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником!" – подчеркнул градоначальник.День Государственного флага установлен указом президента Российской Федерации в 1994 году. Праздник посвящен возрожденному национальному триколору.