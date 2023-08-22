Инцидент произошел в ночь на вторник.

Инцидент произошел в ночь на вторник.Об отражении попытки атаки беспилотников сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили два летательных аппарата."Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов", – уточнил градоначальник.Собянин отметил, что на места происшествий выехали сотрудники спецслужб.В понедельник силы противовоздушной обороны сбили дрон при попытке подлета к столице. Пострадавших и разрушений нет.Также дрон пытался атаковать Москву в минувшую пятницу. Обломки летательного аппарата упали в районе Экспоцентра. Значимых разрушений зданию не нанесено.