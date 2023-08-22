Стали известны причины массового отравления во Владимирской области. В Подмосковье задержан...

Стали известны причины массового отравления во Владимирской области.В Подмосковье задержан поставщик мяса для шаурмы, которым, предположительно отравились более сотни жителей областного центра. Сорокашестилетний подозреваемый доставлен во Владимир.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- По версии следствия, подозреваемый доставлял в пункты питания на территории г. Владимира мясную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, переработка которой осуществлялась с грубыми нарушениями санитарных норм. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Предпринимаются действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Доклад по ситуации был представлен председателю Следственного комитета России, Александру Бастрыкину. По данным регионального Минздрава, всего было госпитализировано 67 отравившихся, в том числе 16 детей. Предварительно, в биоматериале больных обнаружена сальмонелла. Пять ларьков с шаурмой в разных районах города были закрыты и опечатаны.Известно, что индивидуальные предприниматели закупали маринованное мясо без сопроводительных документов. Лабораторный контроль сырья не проводился.