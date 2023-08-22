На днях сотрудники МЧС обнародовали печальную статистику: с начала купального сезона в водоёмах области утонуло 25 человек, в том числе четыре ребёнка.

На днях сотрудники МЧС обнародовали печальную статистику: с начала купального сезона в водоёмах области утонуло 25 человек, в том числе четыре ребёнка.В прошлом году погиб 41 человек.Чаще всего взрослые тонут из-за того, что купаются в пьяном виде или плавают в не предназначенных для этого местах. Дети погибают, не умея плавать, или же банально по недосмотру взрослых.Три детских телаОсобенно много случаев с детскими смертями произошло в конце июля – первой половине августа. Поздно вечером мать с тремя детьми и подругой пошла на пожарный пруд. 44-летняя дама захотела искупаться, но за ней увязались двое ребят. Пока она вытаскивала из воды одного из детей, второй пошёл на дно. Старший сын женщины пытался спасти 9-летнего братика и даже несколько раз нырял в воду, но было очень темно. В результате маленькое бездыханное тельце школьника достали прохожие.Как выяснили следователи, родительница была под градусом. На неё составили протокол о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.Буквально через неделю вода унесла жизнь 15-летнего подростка: молодой человек не вынырнул из озера Гусинка, что рядом с областной столицей. На водоём он ходил без взрослых.Наконец, 13 августа со дна пруда под Судогдой подняли тела 37-летней женщины и её шестилетнего мальчика. Мать и сын утонули в Галанинских ямах, где официально купаться запрещено. Местные говорят, что женщина не умела плавать, но, когда заметила пропажу ребёнка, кинулась в воду.Как уточняют в СУ СКР по Владимирской области, все факты проверяют.Счастливый случайБывают, конечно, счастливые исключения из статистики. Наверняка юный александровец красным маркером обвёл в календаре дату 29 мая. В этот день мальчик с другом сидел на набережной реки Серой – в самом центре города, в районе Банного моста. Товарищи при помощи магнита на верёвке вытаскивали из реки металлические предметы. Магнит зацепился за растительность, и один из школьников полез его доставать. В воде он начал тонуть.Крики услышали сотрудницы кафе «Дом пчеловода», что на противоположной стороне Серой. Две сотрудницы общепита – Вероника и Наталья – бросились на помощь.Перебежав Банный мост, Вероника сняла обувь, верхнюю одежду и кинулась в Серую. Школьник к этому моменту уже практически полностью ушёл под воду. Девушка вытащила восьмиклассника на берег, где вместе с подругой оказала ему первую медицинскую помощь.Спасибо, что живой!В рубашке родился и 17-летний юноша, который 1 августа решил поплавать в Нерли недалеко от храма Покрова и едва не утонул. Спас парня случай и Артур Жуйков.Артур оказался на этом пляже случайно. Судите сами: родом парень из Кировска Мурманской области, живёт и работает в Москве. На Нерль в Боголюбове приехал третий раз в жизни: очень уж понравилось место.В тот день на пляже на удивление почти не было людей. В какой-то момент Артур заметил парня в воде, который подавал какие-то знаки. Жуйков сообразил, что юноша уходит на дно.– Я бросился в реку и поплыл в его сторону. Но к тому моменту юноши на поверхности уже не было. Нырнул раз, другой. И всё-таки ухватил паренька за руку.По словам Артура, несмотря на то что спасаемый был худощавого телосложения, в воде он казался очень тяжёлым.Уже у берега на помощь Жуйкову подбежала женщина. Вдвоём они достали пострадавшего из Нерли.Наконец, юноша пришёл в себя и даже назвал своё имя: Максим.– Подошёл к нему, взял за руку и сказал: «Слушай, дружище, я так счастлив, что ты жив!» – вспоминает Артур.К тому времени подъехала карета скорой помощи. Молодой человек и другие помощники донесли Максима до машины, которая забрала его. После этого герой со спокойным сердцем покинул берег Нерли.Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко сообщила, что в чрезвычайном ведомстве региона знают о поступке Артура Жуйкова. Парня обязательно наградят.Мнение экспертаСтарший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Евгения Горина:– Все трагедии на воде произошли в местах, не разрешённых для купания. Чтобы их избежать, соблюдайте меры безопасности: не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не подпускайте детей к воде без сопровождения взрослых, не заплывайте за границы зоны купания и не подплывайте к движущимся судам, лодкам, гидроциклам, не прыгайте в воду в незнакомых местах, с причалов и других подобных сооружений, не приспособленных для этих целей.В темуПо информации сотрудников ГИМС, с начала года в регионе не произошло ни одного случая с маломерными судами. Специалисты провели 438 рейдов для их контроля и выявили 120 нарушений. Столько же нарушителей привлекли к административной ответственности.