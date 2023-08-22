45-летнюю жительницу Александровского района обвиняют в покушении на убийство.

45-летнюю жительницу Александровского района обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.Следствие установило, что женщина часто сорилась с родным зятем. В ходе очередного конфликта дама схватила нож и нанесла потерпевшему несколько ударов. Мужчина сопротивлялся, и тёща не смогла довести задуманное до конца. Пострадавшему оказали своевременную медпомощь.В настоящий момент в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Правоохранители допрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства происшествия.