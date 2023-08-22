Руководителем Министерства предпринимательства и туризма Владимирской области стала Юлия Бояркина.

Руководителем Министерства предпринимательства и туризма Владимирской области стала Юлия Бояркина. Распоряжение о назначении нового начальника подписал губернатор Александр Авдеев. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.Юлия Бояркина родилась в 1980 году. После окончания Московского педагогического госуниверситета работала на руководящих должностях в предпринимательской, туристической и спортивной сферах. Входила в состав Оргкомитета XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Также трудилась в Департаментах стратегического маркетинга, коммерческих программ и работы с партнёрами АО «ВДНХ».