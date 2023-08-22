4-месячный малыш был доставлен в реанимацию и умер на следующий день

Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» возбуждено после смерти ребенка в Александровской районной детской больнице. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.Ранее мы писали, что о смерти 4-месячного малыша 22 августа сообщил региональный минздрав. Ребенок поступил в реанимацию, где, несмотря на лечение, на следующий день умер. Было принято решение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности главврача медучреждения.К выяснению причин трагедии присоединились следователи. Им предстоит провести все необходимые экспертизы и оценить качество и своевременность оказанной медпомощи.Напомним, доставили вертолётом из Владимира в Нижний Новгород.