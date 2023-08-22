В сентябре 2023 года в школы Владимира придут свыше 4500 первоклассников.

В сентябре 2023 года в школы Владимира придут свыше 4500 первоклассников. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Наибольшее количество воспитанников начальных классов примут школы №42, №46 и №49. Всего же в 50 общеобразовательных учреждениях Владимира в новом учебном году более 40 тысяч ребят будут впитывать новые знания.1 сентября во всех школах регионального центра состоятся торжественные линейки. Занятия начнутся в понедельник, 4 числа.