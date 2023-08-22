Эта цифра включает детсадовцев, школьников и студентов колледжей. В Правительстве области рапортуют, что к учебному году готовы 913 образовательных учреждений. Все они прошли проверку. Из

Эта цифра включает детсадовцев, школьников и студентов колледжей. В Правительстве области рапортуют, что к учебному году готовы 913 образовательных учреждений. Все они прошли проверку. Из нового: 1 сентября в селе Сновицы Суздальского района откроется блок начальной школы на 240 мест. Число школьников региона в этом учебном году 151 644 человека, в том числе 15 756