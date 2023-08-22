В выходные в парке «Дружба» прошла благотворительная акция в поддержку бездомных животных. Организаторами мероприятия стали два некоммерческих объединения. Марина Собянина, руководитель

В выходные в парке «Дружба» прошла благотворительная акция в поддержку бездомных животных. Организаторами мероприятия стали два некоммерческих объединения. Марина Собянина, руководитель АНО «Зоозабота» Зачем нужны наши мероприятия? Во – первых, мы рассказываем людям о животных. О том, как за ними ухаживать, как найти с ними общий язык. Во – вторых, мы показываем людям, что не