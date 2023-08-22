В подшефный Докучаевск доставлен очередной груз из Владимирской области В подшефный Владимирской...

В подшефный Докучаевск доставлен очередной груз из Владимирской областиВ подшефный Владимирской области город ДНР доставлен очередной груз. Его формировали по согласованию с представителями администрации Докучаевска.В составе - транспортные средства, беседки, веранды, коммунальная техника, сообщают в Правительстве региона. Например, прицепная машина для трактора - с ее помощью будут убирать дороги. В Докучаевске идет масштабная работа по восстановлению поврежденных зданий и инфраструктуры. В рамках программы поддержки отдельные муниципальные образования Владимирской области взяли шефство над социальными учреждениями донецкого города. Юрьев-Польский район помогает ремонтировать докучаевский ясли-сад №10.Анатолий Трофимов, глава администрации Юрьев-Польского района:- По поручению губернатора мы начали эту работу еще в марте-месяце. По заявке этого детского сада мы уже провели огромную работу (сейчас она на стадии завершения) по благоустройству территории, ремонту эвакуационных выходов и так далее, там целый список работ. И одна очень крупная составляющая - это оборудование этого детского сада мебелью, теневыми навесами и так далее, все, что в детском саду отсутствовало либо было изношено, ну просто на сто процентов.