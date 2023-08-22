В пятницу и в субботу в Ковровском районе произошли сразу несколько пожаров. В посёлке Достижение на улице Фабричной, загорелся многоквартирный деревянный жилой дом. Сообщается, что он

В пятницу и в субботу в Ковровском районе произошли сразу несколько пожаров. В посёлке Достижение на улице Фабричной, загорелся многоквартирный деревянный жилой дом. Сообщается, что он рассчитан на 4 семьи, но 2 квартиры не были заселены. Пожарные, приехавшие на вызов обнаружили, что горят кровля и чердак, произошло частичное обрушение конструкций. Площадь пожара составила 360 квадратных