Владимирские энергетики получили благодарственное письмо за участие в проекте...

Владимирские энергетики получили благодарственное письмо за участие в проекте #ОставайсяДонором.Сотрудники «Энергосбыт Волга» приняли участие во всероссийской акции #ОставайсяДонором, приуроченной ко Дню государственного флага России. Мероприятие прошло на базе Областной станции переливания крови во Владимире. Организатором выступил Народный фронт совместно с Молодёжным крылом организации. За два дня участие в акции приняли более 20 человек, сообщила пресс-служба «Энергосбыт Волга».Сотрудники компании сдают кровь в рамках проекта #ОставайсяДонором уже три года. За плодотворное сотрудничество и регулярное участие в донорских акциях представители Народного фронта вручили волонтёрам «Энергосбыт Волга» благодарственное письмо.- За время проекта #ОставайсяДонором к нам подключились более 80 человек: активисты Народного фронта, студенты и сотрудники компаний Владимирской области. Вместе волонтёры совершили около 200 донаций. Мы благодарим коллектив «Энергосбыт Волга» за регулярное участие в донорских акциях! - отметила координатор по экспертно-проектной работе регионального отделения Народного фронта Алёна Бойкова.- Мы участвуем в проекте #ОставайсяДонором с момента его старта в 2020 году. С каждым разом сотрудников «Энергосбыт Волга», желающих сдать кровь и сделать доброе дело, становится всё больше. Процедура простая, безболезненная, занимает около пяти минут. При этом одна донация может спасти жизни троих человек! - рассказал и представитель молодёжного актива компании «Энергосбыт Волга», постоянный участник проекта #ОставайсяДонором Вадим Волков.Всё больше сотрудников «Энергосбыт Волга» присоединяются к рядам доноров. С начала 2023 года волонтёры компании сдали почти девять литров крови.Фото: пресс-служба «Энергосбыт Волга».