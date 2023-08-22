Владимирский завод отсудил задолженность в размере свыше миллиона рублей.
Арбитражный суд...
Владимирский завод отсудил задолженность в размере свыше миллиона рублей.
Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел иск к ООО "КТЛ ВЛ" (Камешково) от ООО "Точмаш-авто" (Владимир). По их договору исполнитель обработал партию заготовок для магнитов из специального сплава. Но с прошлой осени денег за это так и не получил. Речь идет о сумме 1 152 тысяч рублей, а также о неустойке в размере 115 тысяч рублей.
Теперь эти суммы придется оплатить по решению суда.
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