Во Владимире День флага России отметили флешмобом и автопробегом. Наша страна сегодня отмечает...

Во Владимире "День флага России" отметили флешмобом и автопробегом.Наша страна сегодня отмечает день государственного флага. Праздник триколора появился при Борисе Ельцине - именно он учредил эту дату в 94 году.- Я поднимаю свой флаг... Сквозь злые ветры тревог и неверия царство!Региональное министерство внутренней политики совместно с Домом дружбы народов и Ассамблеей народов Владимирской области сняли видео, объединившее под общим флагом народы России. И объявили флешмоб, для участия в котором необходимо репостнуть ролик.В честь Дня флага представители регионального "Народного фронта" сдали кровь. Так уже третий год подряд в области реализуется проект "Оставайся донором". В этом году в нем приняли участие 75 активистов.И также в областной столице сегодня прошел автопробег. Машины, украшенные триколором, проехали по центральным улицам города.