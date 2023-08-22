Во Владимире День флага России отметили флешмобом и автопробегом.
Наша страна сегодня отмечает...
Во Владимире "День флага России" отметили флешмобом и автопробегом.
Наша страна сегодня отмечает день государственного флага. Праздник триколора появился при Борисе Ельцине - именно он учредил эту дату в 94 году.
- Я поднимаю свой флаг... Сквозь злые ветры тревог и неверия царство!
Региональное министерство внутренней политики совместно с Домом дружбы народов и Ассамблеей народов Владимирской области сняли видео, объединившее под общим флагом народы России. И объявили флешмоб, для участия в котором необходимо репостнуть ролик.
В честь Дня флага представители регионального "Народного фронта" сдали кровь. Так уже третий год подряд в области реализуется проект "Оставайся донором". В этом году в нем приняли участие 75 активистов.
И также в областной столице сегодня прошел автопробег. Машины, украшенные триколором, проехали по центральным улицам города.