Во Владимире прошел второй этап партийной конференции регионального отделения Единой...

Во Владимире прошел второй этап партийной конференции регионального отделения "Единой России".Участники - более ста делегатов - утвердили предвыборную программу, в основу которой легли предложения и инициативы жителей. Как подчеркнул губернатор Александр Авдеев, масштабный документ охватывает все сферы жизни региона, а в центре внимания - благополучие людей и развитие Владимирской области.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Это и спорт, и медицина, здравоохранение, образование, комфортная городская среда. Дороги, безусловно. Развитие сельских территорий, экология. И мы уже многое делаем в этом направлении. Мы строим много спортивных объектов уже и в перспективе тоже большая программа. Большую программу ведем по дорожному строительству. Причем не только региональной дорожной сети, но и местных дорог.С предложением по сбору идей и инициатив в программу к депутатам Законодательного собрания области губернатор обратился еще весной. Тогда начал работу сайт, на котором люди активно предлагали свои проекты или голосовали за понравившиеся. Сбором в "ручном" режиме занимались сами депутаты. За несколько месяцев поступило больше четырех тысяч предложений.Владимир Киселев, первый замсекретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- Программа получилась очень комплексная, цельная, направленная на развитие всех отраслей Владимирской области, как экономики, так и социальной сферы. Делегаты конференции поддержали вот эту вот комплексную программу развития Владимирской области, которая стала предвыборной программой партии "Единая Россия" нашего региона.