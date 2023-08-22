В областном центре эта масштабная литературная ярмарка прошла уже в третий раз.

В областном центре эта масштабная литературная ярмарка прошла уже в третий раз.На три дня Пушкинский бульвар во Владимире превратился в настоящий рай для книголюбов. В минувшие выходные там прошёл уже ставший традиционным фестиваль «Китоврас». В этом году мероприятие впервые получило статус международного.Вдоль аллей в парке выросли павильоны с самой разнообразной литературой: от научно-познавательной до детской. Свои книги представили более 100 издателей – из Нижнего Новгорода, Ярославля, нашей области и даже Мордовии.Ассортимент ярмарки по сравнению с прошлым годом увеличился в полтора раза. Цены на книжные новинки достаточно демократичные. Это подтверждали заядлые книголюбы!Край роднойГости фестиваля не упустили возможности взять автографы у авторов бестселлеров – Яны Вагнер, Дениса Драгунского, Саши Николаенко, Ксении Буржской. Состоялись встречи и с владимирскими писателями – поэтами и прозаиками.К слову, книги о родном крае пользовались у владимирцев особым спросом. Спустя пару часов с начала мероприятия прилавки с подобной литературой стояли уже полупустые.– Владимир – это множество имён писателей, поэтов, литературоведов и литературных критиков, известных и малоизвестных. Для некоторых наш город стал «венчальным» и «сияющей точкой» в жизни, многие оказывались здесь по долгу службы или получали образование, часть персонажей не по своей воле попадали в застенки Владимирского централа, кто-то приезжал выступать перед провинциальной публикой, а кто-то издал свои первые книги, – рассказывает краевед, методист отдела краеведческих исследований центральной городской библиотеки, автор «Прогулок по литературному Владимиру» Валентина Толкунова.Татьяна Фёдоровна – миловидная дама в возрасте – до выхода на пенсию работала археологом. В свободные минуты всегда любила провести время с книгой. И сегодня не изменяет своему увлечению.– Всю жизнь занималась древностями. Сейчас потянуло на современность – ищу что-нибудь о современных политиках, – улыбается она.На фестиваль собеседница приходит каждый год – и всегда отыскивает что-то для души.С любовью к детямВ противоположной аллее среди книжных лотков гуляют мамочки с детьми и ребята подросткового возраста. Там в большинстве своём детская литература и популярный сегодня у молодёжи жанр фэнтези.10-классница Маша Соколова только что купила одну из таких. Хотя, призналась девушка, она с удовольствием читает и классику, и зарубежные детективы, а Эдгар просто покорил её сердце.По соседству презентуют детский детективный журнал. Не хуже старых добрых «Весёлых картинок». Полистала: и оформление, и содержание – всё на высоте! Издатели не только не потеряли, а наоборот, бережно сохранили лучшие традиции и воспроизвели с поправкой на современность.Поностальгировала и пошла дальше, тем более что впереди собралась небольшая толпа. Люди с увлечением смотрели на шарик в пластмассовой бутылке с водой. Он «подчинятся» продавцу и опускается вниз, когда тот проводит пальцем по бутылке. Чудеса? Нет, законы физики. В конце концов «фокусник» напомнил собравшимся, как они работают. И таких увлекательных развивающих игр целый павильон!Помимо книжных прилавков, было на что посмотреть и чем заняться. Кто-то отдыхал на лавочках, пролистывая купленную беллетристику, кто-то отыскал место в шатре с настольными играми.Семилетний Андрей с бабушкой из числа тех, кто осваивал правила настолки и пригласил меня в их дружную компанию.Смышлёный первоклашка первый сообразил, что делать с разноцветными фишками.– Я такой сообразительный, потому что много читаю, – говорит Андрюша. – У нас в семье это принято: и мама, и папа, и бабушка – все любят книги.А ещё гостям «Китовраса» все выходные показывали спектакли и концерты. Желающие участвовали в отборочном туре чемпионата по чтению вслух «Открой рот».Удивила и программа для самых маленьких владимирцев. Её подготовили сотрудники Российской государственной детской библиотеки. В центре областной столицы ребятам показывали мультфильмы и проводили встречи с популярными детскими авторами.Мнение экспертаПрограммный директор фестиваля «Китоврас» Михаил Фаустов:– Наш фестиваль даёт возможность издателям и писателям и себя показать, и людей посмотреть, и пообщаться с коллегами, с читателями. В областной научной библиотеке нам сказали, что в прошлом году после «Китовраса» очень многие стали интересоваться прозой и поэзией владимирских авторов.