Очередные искусственные неровности появились у школы №21 на улице Мира. В соцсетях появилось видео, как «лежачих полицейских» проезжает общественный и легковой транспорт. В комментариях

Очередные искусственные неровности появились у школы №21 на улице Мира. В соцсетях появилось видео, как «лежачих полицейских» проезжает общественный и легковой транспорт. В комментариях некоторые пользователи возмутились, что на крупных улицах города, такие преграды, да ещё и двойные, не столько обеспечивают безопасность, сколько препятствуют движению. Разгорелся вечный спор. Дмитрий:«Никто не спорит о лежаках на дублерах