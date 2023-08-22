Во Владимире в честь Дня флага представители регионального Народного фронта сдали кровь. Так уже...

Во Владимире в честь Дня флага представители регионального "Народного фронта" сдали кровь.Так уже третий год подряд в области реализуется проект "Оставайся донором".В этом году в нем приняли участие 75 активистов - не только общественники, но и сотрудники энергосбытовой компании, члены Молодёжного совета "ЦОКРа". Донорство крови активисты считают небольшим, но очень важным добрым делом, которое не требует много времени. Одна сдача может спасти жизни трёх человек, в частности бойцов, находящихся в зоне СВО.