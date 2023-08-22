Во Владимире вручили медали «За отвагу» шести бойцам за подвиги в зоне специальной военной...

Во Владимире вручили медали «За отвагу» шести бойцам за подвиги в зоне специальной военной операции.Это парни из Коврова, Гусь-Хрустального и Меленок – разведчик, командир мотострелков, командир миномётчиков, механик-водитель БМП, добровольцы отряда БАРС-18, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Среди награждённых – Сергей из посёлка Золотково Гусь-Хрустального района, который под обстрелом выводил сослуживцев с заминированных полей: «Отходил казачий полк, нам нужно было держать оборону. Бойцам могу дать один совет: стоять и ничего не бояться. Правда за нами!»Слова напутствия сказали военный комиссар, офицеры и ветераны боевых действий, артисты подготовили творческую программу для поднятия боевого духа, а представители духовенства благословили воинов.«У меня многие друзья ушли на фронт, ну и я решил, что пора встать в строй, хоть и немолодой. Тем более имею хороший опыт – 9 лет служил по контракту в воздушно-десантных войсках. У меня принцип по жизни такой – защищать семью, родных, слабых и всех, кто попадает в беду. Ребята, не бойтесь! Мы победим, ведь мы всегда побеждали», – уверен доброволец Иван из Костерёво.Фото: пресс-служба Правительства ВО.