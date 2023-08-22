Во Владимирской области будут сорваны сроки ввода в строй новой школы на 1100...

Во Владимирской области будут сорваны сроки ввода в строй новой школы на 1100 учеников.Заместитель прокурора области Евгений Ортиков провел выездное совещание по этому вопросу в Покрове. Еще с июля объект бы поставлен на прокурорский контроль. Установлено, что по реализации контракта на сумму более миллиарда рублей ООО «РЕМСТРОЙГАРАНТ неоднократно нарушались сроки исполнения работ, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Только в текущем году просрочка исполнения запланированных работ была допущена по 11 их видам, сумма выставленных подрядчику пеней составила почти 950 тыс рублей. Прокурором Петушинского района внесено представление в адрес директора подрядной организации.Срок строительства истекает 31 августа, но уже ясно, что он будет сорван. Существенная часть строительных работ остается невыполненной.Прокурору Петушинского района дано поручение в ежедневном режиме осуществлять контроль за ходом выполнения работ, наличием достаточного количества рабочих на строительной площадке.Также начата проверка соблюдения законодательства об охране труда на стройплощадке.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.