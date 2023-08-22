Во Владимирской области накажут врачей, которые не смогли спасти грудного малыша. По...

Во Владимирской области накажут врачей, которые не смогли спасти грудного малыша.По предварительным данным, в Александровской районной детской больнице скончался доставленный "Скорой помощью" четырехмесячный ребенок. По-видимому, он подавился пищей.Проверку этого происшествия ведет Следственный комитет по Владимирской области.Ранее мы уже сообщали, что Минздравом региона принято решение о расторжении трудового договора с исполняющим обязанности главного врача Александровской районной детской больницы. Также там ведется проверка всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего.Фото: https://www.pxfuel.com