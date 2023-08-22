Во Владимирской области отремонтируют дорогу к 7 селам в окрестностях Мстеры. В Вязниковском...

Во Владимирской области отремонтируют дорогу к 7 селам в окрестностях Мстеры.В Вязниковском районе на автодороге регионального значения "Волга" - Станки – Мстёра начались работы на двух участках общей протяженностью 7,8 км.Автодорога пролегает по территории муниципального образования пос. Мстёра и соединяет районный центр г. Вязники с населенными пунктами Малые Липки, Сингерь, Глубоково, Станки, Ставрово, Тимино, Налескино, сообщила пресс-служба Минтранса Владимирской области.Идет устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия. Всего в нормативное состояние на автодороге планируется привести 4 участка общей протяженностью 12,5 км.Фото: пресс-служба Минтранса Владимирской области.