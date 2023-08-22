Во Владимирской области подрядная организация не провела рекультивацию свалки. Суздальской...

Во Владимирской области подрядная организация не провела рекультивацию свалки.Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что между администрацией города Суздаля и ООО «Афина плюс» заключен контракт на выполнение работ по рекультивации свалки ТБО у деревни Хламово.В установленный условиями контракта срок подрядная организация обязательства не выполнила. В связи с этим прокурором в отношении её руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.Виновному назначен штраф в размере более 90 тысяч рублей.В настоящее время проектная документация изготовлена и находится на экспертизе.Фото pxfuel.com