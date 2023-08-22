Официальных подробностей трагедии немного. В телеграм-канале сообщается лишь о проведении проверки и расторжении трудового договора с исполняющим обязанности главного врача

Официальных подробностей трагедии немного. В телеграм-канале сообщается лишь о проведении проверки и расторжении трудового договора с исполняющим обязанности главного врача Александровской районной детской больницы. По данным источника “Шестого канала”, погибшему малышу было 4 месяца. Он внезапно почувствовал себя плохо, начались проблемы с дыханием, мама обратилась за помощью. Ребенка доставили в медучреждение, взяли анализы. В какой-то