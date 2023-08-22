Во Владимирской области специалисты Автодора проведут приемочные испытания нового моста через...
Во Владимирской области специалисты "Автодора" проведут приемочные испытания нового моста через Оку.
В качестве "испытательной" нагрузки будут использованы груженые самосвалы. Машины загонят в русловый и смежный пролеты металлических ферм. На элементах мостовых конструкций установят специальные датчики для измерения напряжения и прогибов, которые образуются во время испытаний. Дорожники и руководители расскажут о строительстве развязок, многофункциональных зон, об основных этапах большой стройки и особенностях единственного вАнтового моста на всем протяжении М12.
Уникальные экспериментальные технологии позволили ускорить процесс сборки в два с половиной раза - с десяти до четырех месяцев.