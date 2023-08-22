Во Владимирской области специалисты Автодора проведут приемочные испытания нового моста через...

Во Владимирской области специалисты "Автодора" проведут приемочные испытания нового моста через Оку.В качестве "испытательной" нагрузки будут использованы груженые самосвалы. Машины загонят в русловый и смежный пролеты металлических ферм. На элементах мостовых конструкций установят специальные датчики для измерения напряжения и прогибов, которые образуются во время испытаний. Дорожники и руководители расскажут о строительстве развязок, многофункциональных зон, об основных этапах большой стройки и особенностях единственного вАнтового моста на всем протяжении М12.Уникальные экспериментальные технологии позволили ускорить процесс сборки в два с половиной раза - с десяти до четырех месяцев.